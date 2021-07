Dit heeft je PC nodig om alles uit Windows 11 te kunnen halen - Apparata

De minimale systeemeisen van Windows 11 waren al even bekend, maar wat als je van van aanvullende specificaties gebruik wenst te maken?

De upgrade naar Windows 11 vanaf Windows 10 brengt een aantal mooie nieuwe dingen met zich mee. Maar met het installeren van dit besturingssysteem betekent automatisch niet dat je van alle functionaliteiten gebruik moet kunnen maken. In een eerder artikel kwamen de minimale systeemeisen van Windows 11 ter sprake, maar hoe zit het met aanvullende specificaties

Want stel, je hebt er wel interesse naar om echt alles uit te kan te halen met de nieuwste Windows. Wat moet je dan hebben om van elke mogelijkheid gebruik te kunnen maken voor Windows 11? Microsoft heeft een waslijst van aanvullende specificaties bekendgemaakt. De belangrijkste, waar jij wellicht ook naar op zoek bent, zetten we hieronder op een rijtje.

Windows 11 specificaties

5G ondersteuning: vereist een 5G modem

Auto HDR: vereist een monitor met HDR

Cortana: vereist een computer met microfoon

DirectX 12 Ultimate: werkt alleen met ondersteunende games en grafische kaarten

Teams: vereist een camera en microfoon

Touch: vereist een (aangesloten) scherm met touchscreen

Spatial Sound: werkt alleen in combinatie met de benodigde hardware

Ongetwijfeld werk je nu met Windows 10 en kun je ook niet van alles gebruik maken wat het OS je te bieden heeft. Maak je dus geen zorgen. Maar heb je interesse in de besproken Windows 11 specificaties, of zelfs nog meer. Hou er dan rekening mee met de aanschaf van je volgende PC. De volledige lijst is te vinden op de website van Microsoft.