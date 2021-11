Horloge is zeldzamer en duurder dan een gemiddelde Rolex

Maar de vraag is of de nieuwe Zenith horloges je ook zo hebberig maken als een gemiddelde Rolex.

Natuurlijk. De wereld van horloges is veel groter dan Rolex alleen. Maar het Zwitserse luxemerk heeft wel als één van de weinige merken een dominante positie onder leken. Mensen die geen verstand hebben van horloges zullen wel Rolex kennen. En diezelfde mensen zegt Zenith bijvoorbeeld niets, terwijl dit ook gewoon een heel bekend luxemerk is onder horloges. En Zenith heeft twee nieuwe modellen gelanceerd. Het gaat hier om de Defy 21 Tourbillon Sapphire en de Defy Zero-G Sapphire.

Beide exemplaren zijn ontzetten zeldzaam. Zenith maakt slechts 10 horloges, dus 20 in totaal als je beide modellen bij elkaar optelt. Het verschil zit hem in het prijskaartje. De Zenith Defy 21 Tourbillon Sapphire kost maar liefst 180.300 dollar. Die is met 159.700 dollar iets goedkoper. Maar van echt een prijspakker kun je niet spreken in dit segment.

Qua prijskaartje zijn dit één van de duurste Zenith horloges die er zijn. Om je een idee te geven. De overige uurwerken van het luxemerk kosten tussen de 10.000 en 22.000 dollar. Nogal een verschil met de zojuist behandelde horloges. Maar die zijn dan ook een klap exclusiever.