Dit horloge van 23.000 euro moet je even uitleggen

Kunst om de pols. Dit horloge is niet zo makkelijk te verklaren als een Rolex of een AP. Je kijkt naar de Ressence x Alain Silberstein Grail Watch 1.

Kijk, kunst is sowieso iets ongrijpbaars. Sommigen zien er iets prachtigs in en hebben voor een schilderij of beeld miljoenen euro’s over. Een ander haalt zijn schouders op en voelt de magie van de artiest niet. Zo zal het ook met dit horloge zijn.

De Ressence x Alain Silberstein Grail Watch 1 is een kunstvorm naar een horloge gebracht. Als je niet weet wat het is lijkt het oneerbiedig gezegd op een uurwerk voor kinderen. In pure onwetenheid heb je geen idee wat dit precies moet voorstellen.

Het is echter een enorm exclusief horloge met een prijskaartje van meer dan 20.000 euro. Er worden er slechts 36 van gemaakt en het bijzondere horloge is nu al uitverkocht.

Het horloge is een samenwerking van Ressence en Alain Silberstein. Het uiterlijk van het uurwerk is een interpretatie op Vanitas, een schilderij van Philippe de Champaigne. Het stukje kunst om de pols is 41,5 mm groot en gehuld in een titanium case. Eigenaren van het horloge krijgen dit uurwerk geleverd met een kalflederen band.

Of je de romantiek nu begrijpt of niet. Feit blijft dat dit iets bijzonders is voor een select publiek.