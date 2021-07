Dit iconische beeld is voor het eerst anders in Windows 11 - Apparata

Microsoft breekt met een traditie als het gaat om de BSOD in Windows 11. Die afkorting staat voor Blue Screen of Death.

Problemen met Windows? We hebben er allemaal een keer te maken mee gehad. Helaas pindakaas. Je krijgt dan in sommige gevallen een scherm te zien met de melding dat er een fout is geconstateerd door het systeem. Dat noemt men een Blue Screen of Death, oftewel BSOD. De BSOD is anders in Windows 11.

De tekst en het icoontje zijn hetzelfde gebleven. Dat blauwe mag je echter achterwege laten. Microsoft heeft ervoor gekozen het scherm te veranderen in een zwarte kleur. Aan de afkorting zal niets veranderen. Blue en Black beginnen immers altijd met een B. Wel zo prettig, want als je op problemen wilt zoeken op Google in de toekomst is het hebben van een bekende term wat makkelijker om mee te werken.

Al generaties Windows gaat de BSOD mee en ook in versie 11 is dit het display voor foutmeldingen van de partij. De laatste wijziging aan de melding dateert uit 2016, toen QR codes aan het display werden toegevoegd. Daarnaast kreeg het scherm een verdrietige smiley in 2012, om het wat luchtiger te maken.

Het is niet bekend waarom Microsoft BSOD in Windows 11 van blauw naar zwart heeft gemaakt. Het thema rondom Windows 11 is immers niet zwart. Veranderen om te veranderen misschien? (via The Verge)