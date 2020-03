Dit iconische horloge komt terug [video]

Voor het 40-jarig jubileum maakte men twee nieuwe, betaalbare edities.





Even terug in de tijd. Het is 1973 en Roger Moore draagt als James Bond in de film ‘Live or let die’ een uniek horloge. Het allereerste elektronische digitale horloge met een digitale tijdsaanduiding baart opzien. Het duurt niet lang voordat andere wereldsterren zoals Elvis Presley, Jack Nicholson, en Elton John eenzelfde modern horloge dragen.

Dit horloge is de Hamilton Pulsar en het iconische merk baart opzien. Helaas is het merk daarna bij het grote publiek in vergetelheid geraakt. Sterker nog, men heeft zelfs de rechten op de aanduiding ‘Pulsar’ verloren. In dit filmpje zie je de geschiedenis van het merk kort in beeld. Uiteraard komen er veel mooie horloges voorbij.

Hoewel de exacte data door de geschiedenis wat onduidelijk zijn geworden houdt men 1970 aan als het jaar van eerste lancering. Daarmee is het dit jaar tijd voor het 40-jarig jubileum en dat rechtvaardigt een remake van dit horloge, dat zeker de geschiedenis veranderde. Er komen 2 nieuwe versies uit. Hieronder zie je de reguliere variant in roestvrij staal en de gelimiteerde variant (verrassend gelimiteerd op 1970 stuks) die in goud is uitgevoerd.

Uiteraard zijn er wat aanpassingen doorgevoerd. Zo blijft het hybride OLED display met LED-tijdsaanduiding altijd zichtbaar. Daarnaast is deze jubileumuitgave waterdicht tot op 100 meter en voorzien van anti-reflectie coating.

De reguliere versie is niet gelimiteerd en te koop vanaf $ 745,- en de gelimiteerde editie draag je voor $ 995,-. Voor de liefhebbers sluiten we af met een tweede filmpje waarin Hamilton laat zien hoe de horloge-reus weer uit haar slaap gewekt werd.

Bron en beeld: Hamilton