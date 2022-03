Dit irritante probleem op je iPad wordt niet opgelost

De baas van Instagram zegt dat het probleem in kwestie voor de iPad niet opgelost wordt. Jammer!

Wanneer je denkt aan Instagram, denk je waarschijnlijk aan de mobiele app. Dan heeft de strategie van de telg van Meta gewerkt, want Instagram heeft er alles aan gedaan om Instagram het beste te laten werken via de mobiele app. Tot voor kort kon je bijvoorbeeld op de webversie voor een desktop of laptop geen foto’s uploaden en werkte alles niet echt intuïtief voor een toetsenbord en muis. Er was toch genoeg animo voor een wat uitgebreidere webversie, dus die kwam er.

Instagram voor iPad

Nu de webversie beter werkt, is het wellicht tijd om een ander probleem op te lossen? Bijvoorbeeld een beter werkende Instagram app voor iPad. Dat vroeg tech-YouTuber MKBHD, wellicht beter bekend als Marques Brownlee, zich hardop af op Twitter. “Het jaar is 2022 en er is nog steeds geen goede Instagram app voor iPad.”

The year is 2022 and there's still no proper Instagram app for iPad — Marques Brownlee (@MKBHD) February 27, 2022

Wat Brownlee daarmee bedoelt: er is een Instagram app voor iPad, maar die werkt niet optimaal voor iPad. Het is eigenlijk gewoon de mobiele app op een iets groter scherm. Je hebt twee mogelijkheden: of de grootte van een telefoonscherm met grote zwarte omlijstingen, of de app iets vergroot (met slechte resolutie) en nog steeds twee grote zwarte balken (zie afbeeldingen onder). Het is de beste oplossing voor het feit dat er geen goede oplossing is. Helemaal het toetsenbord (een vergroot iPhone-toetsenbord en geen iPad-toetsenbord) is eigenlijk tamelijk dramatisch.

Oplossing?

Ergens zou je zeggen dat de oplossing simpel is, maar het is kennelijk gecompliceerder dan je denkt. Zo gecompliceerd dat de baas van Instagram reageert op de tweet van Brownlee met het antwoord ‘we gaan het niet oplossen.’ Adam Mosseri, de baas van Instagram in kwestie, zegt dat het vaak wordt aangevraagd, maar het aantal mensen dat Instagram op de iPad echt wil gebruiken is ’te klein’.

Yup, we get this one a lot. It's still just not a big enough group of people to be a priority. Hoping to get to it at some point, but right now we're very heads down on other things. — Adam Mosseri (@mosseri) February 27, 2022

Wel zegt Mosseri dat het ‘ooit nog wel komt’. Maar eerst hebben andere zaken prioriteit. Als jij Instagram op een groot scherm wil gebruiken, even geduld a.u.b.