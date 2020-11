Dit is Amsterdam in Call of Duty: Black Ops Cold War - Apparata

De eerste beelden van Amsterdam in Call of Duty: Black Ops Cold War zijn door de makers vrijgegeven. Zo krijg je een idee.

Je kunt straks door het centrum van Amsterdam rennen in Call of Duty: Black Ops Cold War, hoe vet is dat? In aanloop naar de release hebben de makers diverse video’s van de game vrijgegeven. De filmpjes laten locaties van de single player in de game zien. Amsterdam is één van de locaties waar je één of meerdere missies moet spelen in Black Ops Cold War.

De video is een halve minuut lang en laat verschillende plekken zien. Je ziet een somber centrum in de jaren tachtig. Ook komt er een café in beeld. De kans is groot dat Onze hoofdstad ook een rol krijgt in de multiplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War. En dan gaat het om een map waar je het tegen elkaar kunt opnemen. Dit is nog niet bevestigd door de makers, dus we moeten nog een slag om de arm houden.

Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt 13 november op de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, X en de PC. Vanaf 19 november kun je de game eveneens spelen op de PlayStation 5.