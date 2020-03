Dit is Apple van plan met de nieuwe iMac en Macbook

Hopelijk bevalt deze feature hier beter dan op de iPhones.





Wanneer we kijken naar de meest controversiƫle features op smartphones van de laatste tijd, dan scoort de notch ongetwijfeld hoog. Hoewel men er een hoop functionaliteiten in kwijt kan is deze bij gebruikers vaak niet populair.

Apple heeft volgens geruchten dan ook het plan om de notch bij (een aantal van de modellen van) de iPhone 12 te laten varen. We waren dan ook enigszins verbaasd om te zien dat de notch volgens een recente patentaanvraag een tweede leven kan krijgen op de iMac en Macbook.

Het patent, dat in september vorig jaar is aangevraagd en afgelopen donderdag gepubliceerd is, beschrijft een Face ID-functie om een iMac of Mactbook te kunnen ontgrendelen. Deze wordt via een notch ingebouwd in de bovenste lijst van het apparaat. Dit is overigens voor een gedeelte van de werking. Er wordt namelijk ook een gedeelte ingebouwd in de touchbar.

Naast het controleren van het gezicht van de gebruiker voor toegang rept het patent ook over andere toepassingen zoals het registreren van gezichtsuitdrukkingen en emoties, het maken van emojies en het vervangen van paswoorden.

Zoals altijd blijft natuurlijk de vraag of een patent ook tot massaproductie leidt, maar interessant is deze ontwikkeling zeker. Of we deze ontwikkeling bij de Macbook van 2021, waar de eerste belangrijke verandering al van bekend is, terug zien is dan ook niet zeker. Wellicht past deze vinding wel in het herontwerp van de iMac, waar al de nodige patenten voor aangevraagd zijn.