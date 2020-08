Dit is Call of Duty Black Ops: Cold War!

Activision heeft vanavond Call of Duty Black Ops: Cold War officieel aangekondigd.

Op unieke wijze is vanavond Call of Duty Black Ops: Cold War uit de doeken gedaan. Namelijk door middel van een missie in Call of Duty: Warzone. Iedereen die de game speelt kan nu aan de slag met de playlist Know Your History.

Spelers moeten gedurende deze missie vier taken voltooien. Niet eerder heeft Activision op deze manier een game uit de doeken gedaan. Het doet denken aan de onthullingen van Epic Games in de wereld van Fortnite. Vervolgens loopt er een timer in game af. Als je alle missies gedurende het potje hebt voltooid wacht je een verrassing aan het einde van de game.

CoD Black Ops: Cold War Release

Vanavond is duidelijk geworden dat Call of Duty Black Ops: Cold War op 14 november verschijnt. De game komt naar PlayStation 4, Xbox One en de PC. Later verschijnt het spel ook op PlayStation 5 en Xbox Series X.

Verhaal

Misleiding en intriges zijn de norm in de meeslepende single-player campaign van Call of Duty: Black Ops en mengt elementen uit de popcultuur van de jaren tachtig met een duizelingwekkend samenzweringsverhaal. In dit vervolg op het originele Call of Duty: Black Ops ontmoeten spelers historische personages en leren ze harde waarheden, terwijl ze over de hele wereld reizen en strijden op iconische locaties als Oost-Berlijn, Turkije, Vietnam, het Moskou gedurende het Sovjettijdperk en meer. Als elite-operatives proberen spelers een complot te stoppen waar tientallen jaren aan gewerkt is, terwijl ze het spoor volgen van een schimmige figuur genaamd Perseus, die op een missie is om de wereldwijde machtsverhoudingen te destabiliseren en de loop van de geschiedenis te veranderen.



De game ondersteunt cross-play tussen huidige generatie systemen en de toekomstige PS5 en Xbox One X. Net als Modern Warfare, krijgt deze nieuwe CoD een Battle Pass-systeem en gratis content na de launch, inclusief multiplayer-maps en -modi, Zombies-ervaringen en diverse in-game community-evenementen.

Vanaf vandaag worden spelers die bepaalde digitale versies van Call of Duty: Black Ops Cold War pre-orderen direct beloond met digitale beloningen, inclusief Black Ops-operator Frank Woods als speelbaar personage in Call of Duty: Warzone en Call of Duty: Modern Warfare. Ook krijgen zij vroegtijdige toegang tot de open beta van de multiplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War. Binnenkort komt daar meer informatie over.

De onthulling van de multiplayer van Call of Duty Black Ops: Cold War volgt op 9 september.