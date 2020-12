Dit is Call of Duty: Black Ops Cold War seizoen 1 - Apparata

Call of Duty: Black Ops Cold War seizoen 1 komt er zeer spoedig aan. Eindelijk! Dit kun je verwachten

Call of Duty: Black Ops Cold War is nu al een tijdje verkrijgbaar, maar de kans is groot dat de verveling al is toegeslagen bij je. Bij ondergetekende in elk geval wel. We hebben Nuketown gekregen als zoetmakertje, maar dat is het wel. De gamers wachten natuurlijk met smacht op seizoen 1 van Call of Duty: Black Ops Cold War.

In eerste instantie zou het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War gelanceerd worden op 8 december. Vandaag dus. Helaas hebben de makers er voor moeten kiezen om de lancering uit te stellen naar 16 december. En dat betekent nog een goede week wachten op de komst van het eerste seizoen van de nieuwe Call of Duty.

Om je geduld te belonen is er een trailer vrijgegeven van het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War én Warzone. Want met deze update krijgt ook de Battle Royale-variant van Call of Duty een Black Ops Cold War make-over. Het thema en de wapens van de nieuwe CoD zullen daarmee hun intrede maken in de wereld van Warzone. Tot op heden is de game nog gebaseerd op het deel van vorig jaar, Call of Duty: Modern Warfare.

In de trailer krijg je de eerste beelden te zien het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War. De beelden zijn beperkt, maar laten je kennismaken met een nieuwe operator voor de multiplayer.