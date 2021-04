Dit is de best bekeken GTA video aller tijden - Apparata

De populariteit van GTA en video’s op Youtube is nog altijd groot. Dat zie je bijvoorbeeld aan de de best bekeken GTA video.

GTA V verscheen in 2013, maar nog altijd is het een ontzettend populaire game. En dan met name GTA Online, het online multiplayer gedeelte van de game. Dat het spel anno 2021 nog altijd leeft kun je bijvoorbeeld afleiden van de populariteit van GTA video’s op YouTube.

best bekeken GTA video

Enkele jaren geleden schreven we hier op Apparata wat de best bekeken GTA video’s van dat moment waren. In 2018 stond een video van GTA Online op nummer één, met meer dan 64 miljoen weergaven. Hoe in een paar jaar alles kan veranderen zien we nu.

Want de best bekeken GTA video uit 2018 wordt verpulvert als je kijkt wat nu de populairste video. Dat is namelijk de bizarre GTA 5 Crazy Ragdolls Red Spiderman VS Gorilla video op YouTube. Slechts 10 maanden geleden, in juni 2020, geupload op de site. Het filmpje heeft meer dan 222 miljoen weergaven. Dat is geen kattenpis. Het is een filmpje waar door middel van mods voor de computer allerlei stunts worden uitgehaald. King Kong en Spider-Man zijn immers geen personages die normaal gesproken deel uitmaken van de game.

Je kunt de video hieronder bekijken. De komende jaren zal er vast wel weer een nog populairdere video komen. Al hopen we toch dat GTA 6 gang gaat maken. GTA Online kennen we nu wel..