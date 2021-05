Dit is de beste internet browser voor op Windows 10 - Apparata

Gebruik jij Windows 10? Zo ja, welke internet browser is jouw favoriet? Dit is nu de beste internet browser voor op Windows 10.

Een internet browser is heel persoonlijk. Je kunt afgaan op het materiaal dat een fabrikant je standaard levert, of je kiest voor je eigen voorkeur. Bij Chromebook is dat natuurlijk Chrome, bij Windows is dat Edge en bij Apple is de standaard browser Safari. Microsoft heeft nu een nieuwtje te vertellen wat de beste browser is voor Windows 10.

Ja, je kunt het natuurlijk al raden. Microsoft Edge is volgens Microsoft de beste browser op Windows 10. Een hoog wij van wc-eend gehalte, maar niet zonder reden. Er is daadwerkelijk onderzoek gedaan naar de beste performance met verschillende browsers. Op Windows 10 komt Edge gemiddeld het beste naar voren. Onder andere in het opstarten en het ‘in slaap sussen’ van ongebruikte tabs. Sinds maart beschikt Edge of een speciale boostfunctie, waardoor de browser 41 procent sneller kan opstarten in vergelijking met de situatie zonder die feature.

De opgegeven performance van een fabrikant kan nog zo indrukwekkend zijn. Uiteindelijk komt het er op aan wat jij het prettigst vindt werken. Niet alleen performance, maar ook gebruiksgemak, extensies en tools kunnen van belang zijn. Maar technisch gezien is Edge de beste internet browser voor op Windows 10. Het zou eigenlijk pas gek zijn wanneer dit niet zo was.