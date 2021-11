Dit is de coolste retro gameconsole van het moment

Geïnspireerd op de Game Boy is de Analogue Pocket een erg cool stukje retro ontwerp.

Nintendo is altijd sterk blijven geloven in draagbare gamedevices. In een wereld waar PlayStations en Xboxen vooral vast op je desk blijven staan, heeft Nintendo met de Switch nog steeds draagbaarheid hoog in het vaandel staan.

Draagbare Nintendo devices

Dat gaat natuurlijk veel verder terug dan de Switch. Denk maar aan de Game Boy serie. Dit waren draagbare devices die eigenlijk al vrij veel weg hadden van een soort game-telefoon. Waarschijnlijk de meest bekende verschijning is de originele: een rechtopstaand rechthoekig device met het scherm bovenaan en twee sets knoppen er net onder. Het ding is een product van de vroege jaren ’90 en dus is het allemaal lekker ouderwets. Daarom vond Analogue dat hun Pocket een goed idee voor het heden is.

Analogue Pocket

Het basisidee is heel simpel: hetzelfde device als vroegâh, maar dan met hedendaagse techniek. Een kleurenscherm met 1600×1440 pixels om in HD te kunnen spelen. Opladen met USB-C en docken met een dock die aansluitingen heeft voor alle moderne kabels.

Geen emulator

Misschien nog wel extra bijzonder: de Analogue Pocket is compatibel met originele cartridges van de Game Boy, maar het is geen emulator! De Pocket kan deze games dus gewoon vertalen naar de moderne tijd op de originele cartridge. Dat niet alleen, alle soorten Game Boy-games zijn compatibel (dus ook de nieuwere Advance) en ook zijn er omzetters voor spelen voor Game Gear, Neo Geo en Atari Lynx. Dit apparaat is compatibel met duizenden games van vele verschillende devices. Zelf ontwikkelen kan ook met hun Open Source developer-programma.

Muziek

Ook is de Analogue Pocket compatibel met muziekprogramma’s. Zo kan het apparaatje werken als synthesizer. Het is natuurlijk geen extreem geavanceerd DJ-programma, maar voor iemand die graag met muziek werkt kan het een handige accessoire zijn om te experimenteren met live muziek.

Ouderwets

Mocht je nou niks willen van al dit moderne spul, dan kan de Analogue Pocket ook de kwaliteit en resolutie van de oude Game Boy-spellen overnemen. Zo krijg je een accurate versie van hoe het vroeger ging. Wel zo retro. Een functie die de oude Game Boy juist niet had: de Analogue Pocket kan op een soort altijd stand-by modus staan. Wil je weer verder, dan zet je hem aan en heeft het ding onthouden waar je was en kan je gewoon weer verder. De batterij is 4.300 mAh groot en Analogue belooft zo’n 6 tot 10 uur speeltijd.

Analogue Pocket kopen

De Analogue Pocket is te pre-orderen en naar verwachting worden de eerste apparaten tegen 13 december uitgeleverd. Alvast pre-orderen kost 199,99 dollar en de Pocket is beschikbaar in zwart en wit.