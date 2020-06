Dit is de duurste robothond ter wereld (66.000 euro!)

Met deze duurste robothond heb je wel een huisdier van een uniek ras.

Bij Boston Dynamics komen ze altijd met de meest krankzinnige robotten. Ze zijn in staat om zelfstandig deuren te openen, elkaar te helpen of om over objecten te springen. Zo’n robot wil je niet als tegenstander hebben, want dat ga je zonder de juiste wapens verliezen. Ze hadden eerder ook een hond en nu is dit de duurste robothond ter wereld.

Boston Dynamics gaat de robothond namelijk verkopen aan bedrijven. Het prijskaartje ligt op 74.500 dollar. Dat is omgerekend ruim 66.000 euro. Potentiële klanten zijn bijvoorbeeld ontwikkelaars, die willen experimenten met e mogelijkheden van een mobiele robot. Je krijgt je duurste robothond ter wereld geleverd in een periode van zes tot acht weken. Wel even een aanbetaling van 1.000 dollar doen.

De prijs van 74.500 dollar is pas het instaptarief. Voor extra opties moet je dik bijbetalen. De robot in staat stellen om autonoom te kunnen navigeren is al een optie van 18.450 dollar bijvoorbeeld.

Het bedrijf benadrukt nog maar eens dat men zich richt op bedrijven. Dit is geen lieve hond voor in huis of om in de buurt van kinderen te houden. Misschien toch maar eens kijken voor een ander ras, mocht je een hondje overwegen.