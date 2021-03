Dit is de eerste watergekoelde PlayStation 5 - Apparata

De watergekoelde PlayStation 5 heeft een uniek ontwerp gekregen. Een handige harry heeft de console zelf in elkaar gezet.

Het is een wereld van verschil om te gamen op een PlayStation 5 in vergelijking met bijvoorbeeld een PS4. Naast alle grafische verschillen, is er ook een verschil met betrekking tot comfort. Een PS5 maakt nauwelijks geluid. Zeker als je een game digitaal speelt en dus geen gebruik maakt van de disklade.

Op de lange termijn is het niet uitgesloten dat een PS5 toch geluid gaat maken. Bijvoorbeeld omdat er na vele jaren stof in de console is gekropen. Om ervoor te zorgen dat de console het lekker koel weet te houden heeft iemand een watergekoelde PlayStation 5 gebouwd.

De console is nog nauwelijks te herkennen als zijnde een PlayStation 5, want dit watergekoelde exemplaar heeft een complete make-over gekregen. Let wel, de console handmatig verbouwen zorgt ervoor dat de garantie verloopt. De hele ombouw is dus op eigen risico. Maar het resultaat mag er zijn. Want zeg nu zelf. Deze PS5 ziet er toch bijzonder gaaf uit, niet?

Watergekoelde PlayStation 5 video

De video werd geupload op het YouTube-kanaal Modding Cafe en is inmiddels meer dan 120.000 keer bekeken. De reacties zijn overwegend positief. Het is dan ook een knap staaltje werk.