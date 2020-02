Dit is de Motorla Razr in het goud!

Een nieuwe kleur voor de bijzondere smartphone.





Terug van weggeweest is de nieuwe Motorola Razr. Je was helemaal het mannetje met deze kleptelefoon in 2004. De telefoon is teruggekeerd als smartphone en werd in eerste instantie gepresenteerd in het zwart. Nu is bekend geworden dat het toestel met nog een kleur beschikbaar komt.

Aanschouw. Dit is de Motorola Razr in de nieuwe kleur Blush Gold. De nieuwe kleur is verkrijgbaar vanaf de lente. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend over de Razr in deze tint. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of je ook meer moet lappen voor de Blush Gold-uitvoering. Gok van niet, want de Razr is met 1.599 euro nu niet bepaald voordelig te noemen.

De vraag is of we de nieuwe Razr überhaupt veel gaan zien. Het antwoord lijkt nee. Mensen die 1.300 euro voor een iPhone neerleggen gaan niet opeens 1.599 euro voor een stukje nostalgie betalen. Ook al is het een zeldzame smartphone met een flexibel scherm. Toegegeven: de nieuwe kleur Blush Gold staat de Razr erg goed.