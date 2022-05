Dit is de nieuwe gratis World of Warcraft game (trailer)

De eerste beelden van Warcraft Arclight Rumble zijn hier, de gratis mobiele game binnen het welbekende fantasy-universum.

Fans van World of Warcraft krijgen er een nieuwe spin-off bij met Warcraft Arclight Rumble. De gratis mobiele game speelt zich af binnen het Warcraft-universum en hanteert een genre die ergens tussen competitieve strategie en tower defence valt. Het is nog niet bekend wanneer de game uitkomt. Spelers kunnen zich wel alvast aanmelden voor de bèta.

Warcraft Arclight Rumble

Spelers moeten in Arclight Rumble troepen op het veld plaatsen om de vijand te vernietigen, niet geheel verschillend van Clash Royale. Uiteraard heeft deze Warcraft-spinoff het voordeel dat het zich in het welbekende fantasy-universum van Blizzard afspeelt. Fans zullen dus een hoop bekende monsters, wezens en personages tegenkomen.

Het spel kan in verschillende modi gespeeld worden. Er is een competitieve modus waarin spelers tegen elkaar spelen. Er zijn ook singleplayermissies en een co-op-modus, vermoedelijk meer voor de casual speler.

Spelers kunnen zich aansluiten bij een van de vijf facties: Alliance, Horde, Beast, Undead en Blackrock. Iedere factie heeft eigen eenheden, speciale vaardigheden en speelstijlen. Blizzard heeft ook de inclusie van guilds aangekondigd. Zoals in de oude dagen van World of Warcraft, kunnen spelers dus officieuze teams vormen wat op een meta-niveau een extra laag aan rivaliteit en samenhorigheid toevoegt.

Wat is de catch?

Dergelijke gratis mobiele games zijn daarentegen nooit echt helemaal gratis. Spelers moeten goud verdienen om nieuwe troepen te kunnen plaatsen. Je kunt straks met absolute zekerheid echt geld neertellen voor nieuwe eenheden of extra goud.

Hoe die balans is, gaat bepalen hoezeer fans blij zullen zijn met deze nieuwe Warcraft-game. Blizzard kennende (kijkende naar bijvoorbeeld Hearthstone) is er een enigszins schappelijke balans wat betreft geld en meerwaarde in Warcraft Arclight Rumble. Maar je weet het nooit!