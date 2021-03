Dit is de OnePlus 9R die wij niet krijgen - Apparata

Helaas pindakaas. De OnePlus 9R gaat aan onze neus voorbij. Maar wat missen we aan deze smartphone eigenlijk?

Deze week lanceerde OnePlus de 9, 9 Pro en in India de 9R. Logischerwijs is er dan ook nog niet stilgestaan bij deze smartphone voor de markt in India, maar wat heeft die 9R precies te bieden?

De OnePlus 9R heeft een 6.55-inch OLED scherm in Full HD (1080p) kwaliteit. Het scherm heeft daarnaast een ververvingssnelheid van 120Hz. Geen Qualcomm Snapdragon 888 zoals zijn twee broers, maar een 870 voor deze goedkopere smartphone voor India. Verder heeft de smartphone 8 GB of 12 GB RAM geheugen. Er is sprake van 128 GB of 256 GB opslag.

Onder de kap van de smartphone huist een 4.5000mAh batterij. Deze kun je 65W snelladen met de kabel. Draadloos laden is er niet bij, dat bieden de 9 en 9 Pro weer wel. De camera’s lijken qua uiterlijk niet zo heel erg te verschillen. Een groot verschil is dat de 9 en 9 Pro profiteren van een samenwerking met Hasselblad. De 9R heeft dit niet. OnePlus heeft de 9R uitgerust met een 48 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP camera constructie.

En dan is er natuurlijk nog de prijs. De nieuwe OnePlus 9R is in India gelanceerd voor een prijs van 39.999 Indiase roepie. Dat komt omgerekend neer op 466 euro.