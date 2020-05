Dit is de PlayStation 5 controller in het zwart

Tot nu toe hebben we alleen een witte PlayStation 5 controller gezien, maar een zwart exemplaar komt er ook aan.

Toen Sony voor het eerste DualSense controller onthulde ging het hier om een witte controller. Nu zijn witte PlayStation-controllers niet ongebruikelijk, maar eigenlijk was zwart altijd de standaardkleur die het Japanse bedrijf leverde.

Ging Sony deze trend doorbreken en is de PlayStation 5 bij de lancering ook een witte console? Op die vraag krijgen we binnenkort ongetwijfeld een antwoord. Wat we nu in elk geval weten is dat er ook een zwarte PlayStation 5 controller gaat komen. Batman kan nu opgelucht adem halen..

Sony heeft bekendgemaakt dat er in juni een event komt voor de PS5. In die aankondiging was ook een glimp te zien van de PlayStation 5 controller. In een teaservideo op YouTube is deze DualSense nog beter te bekijken. Net als het witte exemplaar, zit er een blauwe lijn verwerkt in het design.

Nu is de vraag of Sony een zwarte of een witte DualSense PlayStation 5 controller gaat leveren met de aanschaf van de console. Op 4 juni komen we dit ongetwijfeld te weten. Sony organiseert een livestream op onder andere YouTube zodat iedereen kan meekijken naar de onthullingen op die dag.