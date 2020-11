Dit is de PS5 DualSense controller volgens iFixit - Apparata

De experts van iFixit hebben de PS5 DualSense controller aan de tand gevoeld. En dit is hun conclusie van de controller.

De dames en heren van iFixit staan erom bekend dat ze naar hartelust hardware op vakkundige wijze demonteren. Vervolgens kijken ze hoe eenvoudig het is om zelf onderdelen te repareren. En daar komt dan weer een score uit voort.

Als je dacht dat een probleempje met de PS5 DualSense controller eenvoudig op te lossen is dan heb je het mis, aldus iFixit. De controller zit complex in elkaar. Denk aan de motoren die de haptische feedback regelen. Als één van deze motoren de geest geeft is het vrijwel onmogelijk dit eenvoudig te vervangen. Dit komt omdat de drivers voor de motoren zijn gesoldeerd aan een moederbord. En daar wil je niet mee sollen, tenzij je écht heel handig bent.

Een andere uitdaging heeft te maken met de USB-C poort, die ook is vast gesoldeerd. Ook de analoge controllers zitten vast. Knopjes zijn wel makkelijk te vervangen, wat dan weer een klein lichtpuntje is. Daarnaast is tevens de batterij eenvoudig te vervangen. Zoals verwacht is dus het ene onderdeel makkelijker te vervangen dan het andere.

Check de video van iFixit met de PS5 DualSense controller om te zien hoe de vork precies in de steel zit.