Dit is de Samsung Galaxy Note 20 Ultra in het echt (foto’s)

Een lekker post vandaag de eerste vermeende echte foto’s van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Het duurt naar verwachting nog ongeveer een maand voordat Samsung de Galaxy Note 20-serie officieel onthult. Dan krijgen we eindelijk te weten wat de ultra-high-end phablet precies voor een specs gaat krijgen. In aanloop naar Unpacked 2020 hebben we daarentegen voor het eerst echte beelden van de smartphone. Lekker IceUniverse vergelijkt het toestel met zijn voorganger, de Galaxy Note 10+.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra in het echt

In een Tweet laat YouTuber JimmyIsPromo de Samsung Galaxy Note 20 Ultra voor het eerst aan de wereld zien. Nou ja, als we de lek van Samsung zelf niet meetellen. Hoe hij precies aan het toestel is gekomen, is niet bekend. Maar we zien geen grote verrassingen, wat het ironisch genoeg wel aannemelijk maakt. Het toestel heeft een subtiele punch-hole camera, dunne randen en uiteraard een gigantisch formaat. Wat er precies met het stukje tape aan de hand is, weten we ook niet.

Weinig veranderd

Bekende lekker IceUniverse maakt van de lek gebruik door het toestel naast zijn voorganger te houden. Hij maakt vanuit dezelfde hoek als JimmyIsPromo een foto van zijn Samsung Galaxy Note 10+. Op basis van deze niet zo wetenschappelijke vergelijking trekt hij een aantal conclusies.

Zo zou de Note 20 Ultra een iets vierkanter design krijgen. Ook ziet hij een kleiner gat voor de selfie-camera, kleinere randen en een iets extremere ronding aan de zijkanten. Verder moge het duidelijk zijn dat de toestellen ontzettend veel op elkaar lijken.

I shot Note10+ at the same angle, let's compare the subtle differences between N20U and N10+.

1.N20U is more square

2. N20U bezel is narrower

3. N20U hole is smaller

4.N20U seems to be more curved pic.twitter.com/TBSooqTMiB — Ice universe (@UniverseIce) July 7, 2020

Wat we niet op de vergelijking en de foto’s zien, is de onderkant van het toestel. Het is een beetje vreemd dat JimmyIsPromo geen kiekje van de onderkant heeft gemaakt. Hij zegt daarentegen wel dat de locatie van de (vermoedelijk vernieuwde) S-Pen is verplaatst. De stylo en de speaker zitten nu aan de linker kant van het oplaad port.

Naar alle waarschijnlijkheid weten we begin augustus zeker wat Samsung van plan is met de Galaxy Note 20 Ultra.

