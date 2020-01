Dit is de schoonste screen protector ooit

Lekker fris!





Je smartphone is eigenlijk een behoorlijk smerig apparaat. Je hebt het ding heel de dag in je hand, bij alles wat je doet. De bacteriën zijn enorm. Een groot deel van die bacteriën komen op je scherm terecht.

Misschien gebruik je een screen protector. Deze zal een hoop van die bacteriën voor zijn rekening nemen. Er is nu echter een zeer schone screen protector die de strijd met vuiligheid aangaat. Het product werd gepresenteerd tijdens CES in Las Vegas.

Het heet de Amplify Glass Anti-Microbial van OtterBox. De screen protector is in samenwerking met Corning ontwikkeld. Met antimicrobiële technologie wordt voorkomen dat bacteriën zich aan het oppervlak van je screen protector gaan kleven.

Mooi meegenomen is dat de screen protector nog kwalitatief is ook. Volgens OtterBox is het product tot vijf keer beter bestand tegen krassen in vergelijking met standaard screen protectors. Het product komt pas in een later stadium op de markt en is op CES voor het eerst te zien.