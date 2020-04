Dit is de snelst draadloos opladende smartphone

Binnen no-time een volle batterij. En dat zonder kabeltje.





Draadloos laden is al jaren mogelijk. De technologie is echter niet in alle gevallen even indrukwekkend. 10W draadloos laden is zo’n beetje de meest gangbare vorm. En dat is verschrikkelijk traag. Aan de kabel kun je diverse high-end smartphones 30W, 40W of zelfs 45W razendsnel opladen.

Gelukkig staat de technologie omtrent draadloos laden niet stil. OnePlus heeft recent zijn nieuwe draadloze laadsysteem aangekondigd met een snelheid van 30W. OPPO, niet geheel toevallig een bedrijf dat binnen hetzelfde concern valt met OnePlus, heeft nu een nog snellere technologie uit de doeken gedaan.

De nieuwe OPPO Reno Ace 2 is ’s werelds eerste smartphone met een draadloze laadsnelheid van 40W. Ze noemen het AirVOOC. Een 4.000mAh batterij is daardoor in slechts 56 minuten volledig draadloos op te laden. Aan de kabel kun je 65W snelladen met SuperVOOC 2.0. Deze technologie kenden we al van de OPPO Find X2 Pro.

Dan nog even de specs van de nieuwe Reno Ace 2. De smartphone heeft een 6.5-inch FHD+ AMOLED 90Hz HDR10+ scherm en een Snapdragon 865. Er zitten meerdere camera’s op de achterkant, waaronder een 48-megapixel, 8-megapixel groothoek en een 2-megapixel lens. Het toestel komt met 8 GB RAM en 128 GB opslag of 12 GB RAM en 256 GB opslag op de markt. De lancering is in China. Wellicht komt het toestel in een later stadium ook naar de rest van de wereld.

Met deze technologie is OPPO de eerste. Het zal een kwestie van tijd zijn voordat ook andere fabrikanten dit gaan aanbieden. Zo zit Huawei het bedrijf op de hielen, met ook 40W laden voor de P40 Pro+. De smartphone met deze techniek komt echter pas in juni op de markt. Ook Xiaomi en Vivo hebben al dergelijke technologie in productie. OPPO is echter de eerste die het naar de markt brengt.