Dit is een goed uitziende elektrische Porsche met een unieke feature - Apparata

Electrische auto’s zien er nou niet per definitie altijd goed uit. Deze goed uitziende elektrische Porsche wel, en heeft ook nog een unieke feature!

Porsche’s zijn iconische auto’s. Of je ze nou mooi vindt of niet, het zijn of worden bijna allemaal klassiekers. En dat is ook het geval bij deze Porsche 911 van de 964- generatie. Everati is een specialist in elektrische auto’s en heeft deze Porsche gemaakt.

Elektrische Porsche met een unieke feature

Het bedrijf uit Engeland heeft zijn best gedaan: de auto wordt aangedreven door een 53 kWh-batterijpakket, heeft een geclaimd bereik van meer dan 150 mijl en levert 500 pk! Lekker hoor. De Porsche weegt iets minder dan met de normale motor. Dit komt door het gebruik van carrosseriepanelen van koolstofvezel. In minder dan 4 seconden kan hij naar de 100 km per uur sprinten. Ook beschikt de auto over DC- snel laden, dat betekent dat de batterij in een uur van 10 procent tot bijna vol kan worden opgeladen.

Dat is allemaal zeer indrukwekkend, maar er komen steeds meer van dit soort geëlektrificeerde klassiekers. Het unieke eraan zijn de uitlaatpijpen. Daar komt ‘echt’ geluid uit. Natuurlijk, de Porsche Taycan kan ook een lekker (elektrisch-) geluidje maken. Maar deze auto doet het anders. Gekoppeld aan een smartphone-applicatie, stoot de nepuitlaat een geluid uit dat doet denken aan de zescilinder-in-lijnmotor waarmee de Porsche werd geboren.

Afbeelding via Everati

Uitlaten

De applicatie kan gebruikt worden om het geluid aan te passen. Wat ook kan is de toonhoogte en andere parameters aanpassen, om het geluid af te stemmen op de voorkeur van de bestuurder. De verdere afwerking van de klassieker is geweldig. De wielkasten zijn wijd uitlopend en het interieur is van topklasse, compleet met leer en pluche maar tevens elektronisch verstelbare stoelen. Er is ook klimaatbeheersing en een modern infotainmentsysteem van Porsche zelf. Wat wil je nog meer? Nou, ongeveer 300.000,- euro om er één te kunnen kopen!