Dit is er allemaal nieuw op Disney+ in augustus 2021

Het aanbod van Disney+ in augustus 2021 is behoorlijk uitgebreid. De complete lijst met nieuwe films en series check je hier.

Terug in de tijd met films als Black Widow uit 1987 of Titanic (1997). Of zit je meer te wachten op actie in vorm van The Walking Dead? Want in tegenstelling tot Netflix, kun je op Disney+ in augustus al de eerste twee afleveringen van het elfde seizoen kijken. Dit en meer is het volledige overzicht van Disney+ in augustus 2021. Je ziet het allemaal hieronder!

4 t/m 6 augustus 2021 op Disney+

Marvel Studios Legends S1 E10-12

Monsters aan het Werk Ep, 6

Turner & Hooch Ep 3

Knabbel en Babbel Park Life Ep 2

Mickey Mouse S1 E13-14

Short Circuit S2

Agents of Shield S7

When Sharks Attack S1

Rel S1, E1 (Star)

Pitch S1, E2 (Star)

Snowfall S4, E3 (Star)

Het mysterieuze Benedict Genootschap S1, Ep 8

The Bad Batch Ep 15

Black Widow (1987)

Love, Victor S2, EP 8 (Star)

The Counselor (Star)

Broken Lizards Club Dread (Star)

Breakthrough (Star)

The Counselor (Star)

11 t/m 13 augustus

What If…?

Monsters aan het Werk Ep 7

Turner & Hooch Ep 4

Knabbel en Babbel Park Life Ep 3

Mickey Mouse S1, E15-16

Air Crash Inves. S11-18

Tips voor thuisblijven S1

Air Crash Investigation S11-18

Greys Anatomy S17 (Star)

Besos al Aire S1 (Star)

Wilderness of Error S1,E1 (Star)

Rel S1,E2 (Star)

Pitch S1,E3 (Star)

Snowfall S4,E4 (Star)

Good Trouble S1-2 (Star)

Bin Laden’s Hard Drive

The Bad Batch Ep 16

Love, Victor S2, EP 9 (Star)

Titanic (1997) (Star)

When in Rome (Star)

Kingdom of Heaven (2005) (Star)

Percy Jackson: Sea of Monsters (Star)

Blood Father (Star)

Phileine Zegt Sorry (Star)

18 t/m 20 augustus

Diary of a Future President Seizoen 2

Growing Up Animal Ep 1-6

What If…? Ep 2

Monsters aan het Werk Ep 8

Turner & Hooch Ep 4

Knabbel en Babbel Park Life Ep 4

Mickey Mouse S1E17-18

Baghdad Central S1 (Star)

Un Homme D’Honneur S1 (Star)

Wilderness of Error S1E2 (Star)

Mr. Inbetween S1 (Star)

Mr. Inbetween S2E1 (Star)

Rel S1E3 (Star)

Pitch S1E4 (Star)

Snowfall S4E5 (Star)

Life in Pieces S1-4 (Star)

Caravan of Courage: An Ewok Adventure (special)

Ewoks: The Battle for Endor (special)

Story of the Faithful Wookiee (special)

Star Wars Vintage: Clone Wars 2D Micro-Series (series)

Miraculous World: Shanghai, De Legende van Ladydragon

Star Wars: Droids (series)

Star Wars: Ewoks (series)

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Love, Victor S2, EP 10 (Star)

Body of Proof S1-3 (Star)

Tolkien (Star)

Confessions of a Shopaholic (Star)

Walk The Line (Star)

The Mountain Between Us (Star)

Hampstead (Star)

Homies (Star)

23 t/m 27 augustus

The Walking Dead S11 E1

What If…? Ep 3

Monsters aan het Werk Ep 9

Turner & Hooch Ep 6

Knabbel en Babbel Park Life Ep 5

Mickey Mouse S1E19-20

Disney Gallery S2,E2

Miraculous S3

McCartney 3,2,1 S1 (Star)

People Just Do Nothing S1-5 (Star)

Porters S1-2 (Star)

Wilderness of Error S1,E3 (Star)

Snowfall S4,E6 (Star)

Pitch S1,E5 (Star)

Rel S1,E4 (Star)

Mr. Inbetween S2,E2 (Star)

Body Of Proof S1-3 (Star)

Cruella

Vacation Friends (Star)

Good Trouble S1-2 (Star)

Wall Street (1987) (Star)

Wall Street: Money Never Sleeps (2010) (Star)

Spy (Star)

The Mercy (Star)

Onder Het Hart (Star)

Una (Star)

30 en 31 augustus