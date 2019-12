Dit is er anders aan de Samsung Galaxy Fold 2

In vergelijking met zijn voorganger.

Details over specs, prestaties van de hardware en eventuele gimmicks van de nieuwe Samsung Galaxy Fold 2 zijn nog niet bekend. Wel is een ander nieuwtje met betrekking tot deze vouwbare smartphone het vermelden waard.

Volgens Ice Universe krijgt de Galaxy Fold 2 een andere beschermlaag in vergelijking met de Galaxy Fold. Waar de huidige vouwbare smartphone een beschermlaag van plastic heeft, zou de Galaxy Fold 2 een beschermlaag van glas krijgen. Ice Universe omschrijft het als een zeer dunne glaslaag en dat dergelijke techniek niet eerder voor dit type smartphone is gebruikt. Interessante innovatie dus.

Het resultaat is een display dat gladder oogt met minder rimpels. De huidige Galaxy Fold is een mooi toestel, maar het scherm is niet vlekkeloos met inderdaad een kleine rimpel hier en daar. De verwachting is dat de nieuwe Samsung Galaxy Fold 2 begin 2020 gepresenteerd gaat worden, vermoedelijk in februari.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019