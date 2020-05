Dit is er nu nieuw op de Samsung Galaxy Buds

Samsung heeft vandaag met een update een aantal nieuwigheden toegevoegd voor het gebruik van je Galaxy Buds.

We leven in een tijdperk waar zelfs nieuwe mogelijkheden via een software update naar je draadloze oortjes komen. Samsung doet dit vandaag met de uitrol van een update voor de Galaxy Buds.

Met deze nieuwe update kun je met de functie Swift Pair van Microsoft je Galaxy Buds makkelijker verbinden met een computer met Windows 10. Daarnaast kun je Swift Pair gebruiken om de Galaxy Buds met verschillende mobiele apparaten en computers verbinding te laten maken.

Er is nog meer nieuw met deze update. Samsung introduceert een kersverse functie genaamd Ambient Sound. Met Ambient Sound kun je omgevingsgeluiden bewust horen of bewust filteren. Met één druk op de knop filtert de Galaxy Buds met Ambient Sound de wereld om je heen uit of aan.

Het derde noemenswaardige nieuwtje van deze update is de verbeterde samenwerking tussen de Samsung Galaxy Buds en Spotify. Je kunt nu één druk op de knop je favoriete Spotify afspeellijst aanzetten. Tik op je Galaxy Buds en houdt deze tik vast tot de afspeellijst geactiveerd wordt. Om een ander nummer te selecteren moet je wederom een tik uitdelen aan je Galaxy Buds en deze vasthouden.