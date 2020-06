Dit is FIFA 21 op de PlayStation 5 & Xbox Series X

Electronic Arts heeft FIFA 21 aangekondigd, de game komt naar zowel de huidige consoles als de PlayStation 5 & Xbox Series X.

Hoe de volgende generatie voelt met een spel als FIFA heeft EA kort uit de doeken gedaan met een trailer. Daar komt ook het spel NFL Madden 21 aan bod. Dit laatste is wat minder relevant voor de Nederlandse markt. Hier moeten we het vooral van voetbal (dus FIFA) hebben.

FIFA 21 maakt dankbaar gebruik van de haptische bediening van de DualSense controller van de PlayStation 5. Schoten, passes, catches, trappen, tackles en contacten krijgen daardoor een aparte feeling met de controller in je handen.

Dankzij de SSD zullen wedstrijden sneller dan ooit beginnen. EA spreekt over razendsnelle laadtijden voor FIFA 21 op de PlayStation 5. Omgevingen (in het stadion bijvoorbeeld) krijgen een nieuwe look dankzij de techniek van de PS5. EA spreekt over een meer waarheidsgetrouw uiterlijk voor omgevingen in de games. Voetbalspelers hebben meer details dankzij de rekenkracht. Men gebruikt dynamische belichting op gezichten, haar en tenues, wat de spelers een hoger niveau van realisme moet geven.

Er is ook nieuws te melden met betrekking tot de animaties. Die zijn levensecht en vloeiender dan ooit tevoren. Zelfs emoties zouden beter op het gezicht te zien moeten zijn.

FIFA 21 verschijnt 9 oktober op de PlayStation 4, Xbox One en de PC. Gamers die het spel gekocht hebben op de PS4 en Xbox One kunnen gratis upgraden naar de PS5 en Xbox Series X-versie wanneer de nieuwe consoles uitkomen.