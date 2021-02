Dit is het eerste product van OnePlus-oprichter Nothing - Apparata

Eindelijk is bekendgemaakt wat het eerste product van Nothing gaat zijn.

Carl Pei, mede-oprichter van OnePlus, was toe aan een nieuwe uitdaging. Hij vertrok vorig jaar bij het Chinese techbedrijf en richtte zijn eigen toko op. Dat is Nothing geworden, zo werd eerder bekend. Duidelijk werd toen al dat er ook andere partijen en investeerders betrokken zijn bij dit nieuwe merk. Nog onbekend was wat voor producten Nothing precies ging maken.

Vandaag is bekendgemaakt wat het eerste product van Nothing gaat zijn middels een bericht van Bloomberg. Namelijk, draadloze oortjes! Daarmee zetten ze meteen concurrerend product neer tegenover OnePlus, dat ook draadloze oortjes in het gamma heeft. Nothing is van plan een ecosysteem aan producten te introduceren. Verwacht dus in de toekomst een ander product van Nothing dat aansluit op de draadloze oortjes.

Verder is bekendgemaakt dat Nothing een nieuwe investeringsronde heeft opgezet. Met deze stap is 15 miljoen dollar opgehaald onder leiding van GV. Een bedrijf van Alphabet dat voorheen bekend was onder de naam Google Ventures.

Nu afwachten of Nothing niet het zoveelste techbedrijf is, of dat ze inderdaad iets unieks weten neer te zetten. Het is nog maar de vraag of ze zoiets als Apple weten te bereiken. En daarmee bedoel ik een ecosysteem neerzetten dat klanten alles van één merk willen hebben. Er zijn maar weinig merken die dat voor elkaar krijgen.