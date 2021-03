Dit is het volgende Google product dat de prullenbak in gaat - Apparata

Foto @Google

Google had in 2014 een zeer goed idee met Cardboard, maar mainstream interesse bleef uit voor het open-source project.

Google staat bekend om zijn zoekmachine, innovatieve concepten en natuurlijk het gewetenloos begraven van niet goed lopende projecten. De nieuwste in die lijst is Google Cardboard. Althans, de DIY gadget is niet meer via de Google Store te koop. Dat neemt niet weg dat het bedrijf alsnog iets in de technologie ziet.

Google Cardboard is niet meer

Google stopt de verkoop van Cardboard kartonnen brillen via de eigen webwinkel, zo spot AndroidPolice. Als je naar de Amerikaanse versie van de productpagina gaat, staat dat de zoekgigant het product niet meer verkoopt, maar helemaal dood is het project ook weer niet.

We verkopen niet langer de Google Cardboard in de Google Store. We zullen de community wel blijven helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ervaringen door middel van het Cardboard open source project. Aldus Google op de voormalige productpagina

Google onthulde in 2014 de Coardboard als innovatieve, goedkope manier om iedereen met een smartphone toegang tot virtual reality te geven. Het simpele design met goedkope materialen maakte het mogelijk om VR in ieder huishouden te brengen. De keerzijde was dan ook dat het een gammele, beperkte VR-ervaring was.

De kartonnen gadget werd in 2019 omgetoverd tot open-source project en dat blijft het. Je kunt de officiële Cardboard misschien niet meer kopen, maar er zijn genoeg alternatieven. Sterker nog, als je een beetje handig bent, kun je het ding zelf in elkaar knutselen!

R.I.P. Google Cardboard

2014-2021