Dit is je laatste kans om Marvel te kijken op Netflix!

Topseries van Marvel als Luke Cage, Jessica Jones en meer verdwijnen binnenkort van Netflix. Helaas.

Je hebt jarenlang de tijd gekregen om deze series te kijken. Dus mocht je ooit enige interesse hebben, dan is de kans groot dat je ze allang bekeken hebt. Mocht dit nog niet zo zien en je bent toch wel nieuwsgierig geworden dan moet je heel snel handelen. De laatste live-action tv-series van de Marvel Cinematic Universe op Netflix gaan verdwijnen.

In de dagen dat Netflix zo’n beetje met de opkomst begon in Nederland kon je deze series al kijken. Door de jaren heen kwamen daar nieuwe series bij. Shows die stuk voor stuk ontzettend gaaf waren. Maar toen kwam Disney+ en Disney heeft de rechten van Marvel in huis. Het Amerikaanse bedrijf wil natuurlijk niet hebben dat de content bij de concurrent te zien is. En daarom grijpen ze in.

Je hebt nog een dikke twee weken de tijd om de Marvel series op Netflix te kijken. Dan verdwijnen ze voorgoed. Nog onduidelijk is waar alle titels heen verhuizen. Het is bijna een gegeven dat je de shows straks op Disney+ kunt bekijken, maar daar is nog geen bevestiging van. Het lijstje met Marvel series die vanaf 28 februari niet meer te zien zijn check je hieronder.