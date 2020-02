Dit is meer van de Samsung Galaxy Z Flip [video]

Bekijk meer foto's en beelden. Onthulling wel of niet op Unpacked 2020?





De eerste video van de Samsung Galaxy Flip Z in het wild hebben we al eerder kunnen zien. Vooruitlopend op de onthulling, die volgende week plaats gaat vinden, legde Engadget de hand op nog meer beelden. Op de nieuwe foto’s zien we het toestel wanneer het dicht en open geklapt is.

Ook zijn er foto’s van de werkende toestellen.

Op het eerste gezicht lijkt het of de vouw van het scherm in het toestel (zeker op witte achtergrond) veel minder te zien is dan bij de Samsung Galaxy Fold. Door het gebruik van extra dun en buigzaam glas in plaats van plastic oogt ook de rest van het beeldscherm veel kwalitatiever.

Nu ook de Motorola Razr problemen ervaart met het scherm en de scharnieren is het de vraag of Samsung de problemen nu wel getackeld heeft. In het nieuwe videomateriaal van de Samsung Galaxy Z Flip horen we in ieder geval geen krakende scharnieren. Zou dit de eerste probleemloze ‘fold’ worden?

Dit weten we waarschijnlijk volgende week. Vraag is daarbij of dit toestel tegelijk met de Samsung Galaxy S20 serie wordt gelanceerd of dat men op 14 februari een apart event houdt, waarna het toestel gelijk beschikbaar zal zijn.

Kortom: wordt vervolgd.

Bron en foto’s: Engadget.