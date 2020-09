Dit is OPPO ColorOS 11 op basis van Android 11 - Apparata

Als één van de eerste merken doet OPPO zijn eigen variant op Android 11 uit de doeken met de presentatie van ColorOS 11.

Ze zijn er vroeg bij, daar bij OPPO. Het merk heeft het nu al over ColorOS 11 op basis van Android 11. Dit, terwijl Android 11 nog niet eens is uitgerold. Dit is goed nieuws. Vaak moet je bij diverse merken maanden wachten op een eigen skin op basis van de nieuwste versie van Android. Bij OPPO doen ze dat andersom door enorm vroeg met een eigen versie te komen.

Vernieuwingen

ColorOS 11 op basis van Android 11 is zo vroeg ontwikkeld door een samenwerking met Google. Het OS geeft gebruikers nog meer vrijheid dan voorheen. Het Always-On Display is naar eigen smaak aan te passen. Ook kun je eigen thema’s en achtergronden maken. En wat te denken van custom lettertypen, pictogrammen en beltonen. Het is allemaal mogelijk met de nieuwste versie van ColorOS.

Verder verbetert ColorOS 11 de donkere modus van Android met drie kleurenschema’s en contrastniveaus. Tevens nieuw is OPPO Relax 2.0. Je kunt hier een eigen white noise mix mee samenstellen. Je hebt onder andere de keuze uit een verzameling geluiden uit steden over de hele wereld.

Een andere belangrijke toevoeging is de nieuwe Super Power Saving-modus. Met deze modus kun je zes apps selecteren die kunnen draaien in situaties met een bijna lege batterij

OPPO modellen

ColorOS 11 is nu nog in bèta. De officiële versie volgt over een paar weken. De nieuwste versie van OPPO’s mobiele besturingssysteem komt als eerste naar de Find X2-serie en Reno3-serie. Meer dan 28 modellen van OPPO krijgen de update, waaronder dus de Find-, Reno- maar ook de A-series.