Dit is ’s Werelds krachtigste laserpen

Deze laserpen wil je niet in je oog krijgen. Echt niet.





Spelen met een laserpen was vooral als kind een onschuldige bezigheid. De pennen die toen gebruikte waren waarschijnlijk bij lange na niet zo gevaarlijk als deze pen van een YouTuber.

De videomaker heeft een laserpen gemaakt met een kracht van 100 watt. Ter vergelijking: de laserpen waar ik het in het begin van het artikel over had hebben een kracht van hooguit 0.005 watt.

Je kunt je bijna niet voorstellen hoe krachtig deze 100 watt pen is. De kracht vreet aan de batterij. De pen gaat daardoor slechts zo’n zeven minuten mee. Maar in die zeven minuten kan de laserpen een hoop schade aanrichten. Zo is de pen in staat om door een glas te branden, met een temperatuur van meer dan 500 graden Celcius. Een glazen mok is zelfs binnen enkele seconden vernietigd met deze laserpen.

Dat klinkt behoorlijk krachtig, niet? Check de video hieronder om de laserpen in actie te zien.