Dit is waarom de iPhone 13 niet meer op voorraad is

Ook Apple heeft helaas al bij de iPhone 13 last van productieproblemen en daarmee is de telefoon slechter op voorraad dan gehoopt.

Als je iets bouwt waar een chip of processor in zit, krijg je vroeg of laat te maken met productieproblemen. Dat klinkt als een rare aanname en iets wat de grootste der groten makkelijk kunnen voorkomen, maar het is echt zo. Zelfs Apple wordt erdoor geraakt. Eerder leek het te gaan om een prijsstijging voor de iPhone 14 om de productie te kunnen compenseren, maar nu ligt de voorraad van de iPhone 13 al onder vuur.

Minder iPhone 13

Het wereldwijde chiptekort heeft namelijk twee grote leveranciers voor Apple in zijn greep: Texas Instruments, die een vitaal element voor het OLED-scherm levert, en Broadcom, die draadloze componenten voor hun rekening neemt. Dat zeggen insiders van Apple tegen Bloomberg. Prognoses zeiden al dat dit de voorraad van de iPhone 13 gaat beperken en daar hebben ze gelijk in.

Tekorten

Want die beperkte voorraden merk je nu al. Als je nu een iPhone 13 (Pro) bestelt, kun je niet uit voorraad kopen bij de Apple Store. Je telefoon is er dan tegen 18 november. Goed, een maandje wachten maakt niet gigantisch veel uit, maar even snel een nieuwe iPhone uit de voorraad vissen zit er niet bij. Volgens de insiders bij Apple plant het bedrijf om de productie in te korten met zo’n 10 miljoen exemplaren, wat afgetrokken wordt van de beoogde 90 miljoen die ze van september tot en met december wilden bouwen. Voor Apple is het ‘cruciaal’ dat nu bestelde telefoons wel tegen november worden uitgeleverd, vanwege de feestdagen.

Andere producten

Het is niet alleen de iPhone 13 die last heeft van een kleine voorraad. Ook de Watch Series 7 en de nieuwe iPads kampen met leveringsproblemen vanwege het onderdelentekort. In Nederland zie je het ook al gebeuren: bij bijvoorbeeld Coolblue is de voorraad van de iPhone 13 al schaars, bij MediaMarkt staat alles op (online) uitverkocht. Even geduld a.u.b.!