Dit is WhatsApp in de Dark Mode

De nieuwste versies van Android en iOS zijn inmiddels geoptimaliseerd voor Dark Mode. Je kunt gerust stellen dat de feature gemeengoed is geworden. Ook diverse grote apps hebben een eigen Dark Mode zodat je naadloos de feature kunt gebruiken. Daarnaast is Dark Mode ook op computers te vinden.

WhatsApp is zo’n applicatie dat nog geen eigen Dark Mode heeft op de computer. Gelukkig werkt de berichtendienst er wel aan. Via WABetaInfo hebben we nu voorproefje hoe die Dark Mode eruit gaat zien op WhatsApp Web en WhatsApp Desktop. Het gaat hier wel om een proefversie. Zo werkt nog niet alles optimaal.

Wanneer WhatsApp op web en desktop een Dark Mode krijgt is nog niet bekend. Voor nu is in elk geval duidelijk dat de berichtendienst werkt aan de functie. En dat is al positief nieuws. Eentje in de categorie: beter laat dan nooit.