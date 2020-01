Dit kan je echt alleen met een iPhone

Net als Android heeft ook iOS unieke voordelen. Ken jij ze al?





Nog niet zo lang geleden lieten we een aantal unieke opties zien die je alleen met een Android-smartphone en niet met een iPhone /iOS-toestel kunt.

Natuurlijk willen we de iOS-gebruiker ook te vriend houden, dus brengen we je ook een aantal opties die je, voor zover wij weten, echt alleen met iOS kunt.

iMessaging

Ok, als je de juiste smartphone hebt kun je natuurlijk WhatsApp gebruiken, maar eerlijk is eerlijk, twee iOS-gebruikers hebben met iMessaging beduidend meer opties.

Connectiviteit met AirPods

Je kunt jouw AirPods natuurlijk ook met Android-devices gebruiken, maar aangezien iOS en AirPods beide van Apple zijn is de connectiviteit hier beduidend beter geregeld. Ook bieden de AirPods meer mogelijkheden voor Apple-gebruikers.

Optimale connectiviteit

Bij een Android-update is het afhankelijk van de fabrikant van jouw smartphone of en wanneer jouw smartphone de update krijgt. Hierdoor kan je, als je met andere gebruikers communiceert problemen ervaren als je niet dezelfde Android-versie hebt. Apple is wat dat betreft een stuk handiger. Alle types die in aanmerking komen voor een update krijgen die op hetzelfde moment.

Facetimen

Facetimen (videobellen) met de iPhone is net zo makkelijk als gewoon mobiel bellen. Nu kun je ook met beeld bellen als je een Android-smartphone hebt, maar eerlijk is eerlijk, het is geen Facetime.

Het Apple universe

Het Apple universum is het stokpaardje van iedere Apple-fanaat. Welke device je ook gebruikt, backups en daarmee herstelmogelijkheden zijn automatisch gemaakt en worden ook los van het device opgeslagen. Dit alles zonder dat je daar als gebruiker over na hoeft te denken. Natuurlijk kun je jouw Android-toestel ook regelmatig laten back-uppen, maar dat is nogal een verschil ten opzichte van het gemak waarmee dat bij Apple geregeld is.

Bron: Cnet

Afbeelding: Pixabay