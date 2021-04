Dit kijk je op Disney+ in april 2021 - Apparata

Disney+ heeft vooral veel nieuwe Star content in petto. Dit is het overzicht op Disney+ voor april 2021.

Je weet natuurlijk wat je kunt kijken op Netflix in april 2021 via ons eerdere artikel, maar hoe zit dat met andere streamingdiensten? Hier hebben we het overzicht van april 2021 voor Disney+ voor je. Met het eerder geïntroduceerde Star heeft de Amerikaanse streamingdienst veel meer nieuwe content voor een bredere kijker. Voor deze nieuwe maand introduceert Disney+ dan ook veel films via Star. Kijk maar hieronder.

2 april 2021 op Disney+

Cesar Milan: The Real Story

Abeltje (Star)

Cinderella Man (Star)

Gek Van Oranje (Star)

Het Geheim(Star)

High Fidelity (Star)

In Oranje (Star)

Ja Zuster, Nee Zuster (Star)

Kidnep (Star)

Minoes (Star)

Pluk van de Petteflet (Star)

Ventoux (Star)

Wiplala (Star)

9 april

Drain the Bermuda Triangle

Can You Ever Forgive Me? (Star)

Gnomeo & Juliet (Star)

I Think I Love My Wife (Star)

Prometheus (Star)

16 april

National Geographic: Earth Moods

Big Shot S1 (Big Shot)

The Big Year (Star)

Criminal Minds S1-14 (Star)

Holland: Natuur In De Delta (Star)

Joy (Star)

The Resident S4 (Star)

22 april

Secrets of the Whales S1

23 april

Drain The Ocean: WWII

Hitler Youth

Hitler’s Last Year

9-1-1 Y4 (Star)

9-1-1: Lone Star Y2 (Star)

Dawn of the Nazis (Star)

Dodgeball (Star)

Fresh Off the Boat (Star)

Foeksia De Miniheks (Star)

Morgan (Star)

My Name Is Earl S1-4 (Star)

The Savages (Star)

30 april 2021 op Disney+