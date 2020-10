Dit kost de duurste iPhone 12 - Apparata

Tijd om de iPhone 12 varianten en uitvoeringen eens uit te lichten, welke is de duurste?

Apple had gisteren groot nieuws te melden. Voor het eerst in de geschiedenis van de iPhone krijg je geen stekker en oortjes meer mee. De smartphone komt met een kabel en daar moet je het mee doen. Want, zo zeggen ze bij Apple, iedereen heeft toch wel een stekker in huis.

Dit is goed voor het milieu en ook de doos van de iPhone 12 is kleiner in vergelijking met andere iPhones. Als je vervolgens denkt dat de iPhone er daardoor ook voordeliger op is geworden heb je het mis. De prijzen zijn nog altijd zoals we van het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino gewend zijn.

iPhone 12

De iPhone 12 komt in meerdere varianten op de markt. We beginnen met het standaard model. Dat is de 6.1-inch iPhone 12. Prijzen beginnen bij 909 euro voor deze variant. Je hebt dan 64 GB opslag. De versie met 128 GB kost je 959 euro. Het topmodel is de iPhone 12 met 256 GB. Deze mag mee voor 1.079 euro.

iPhone 12 mini

Met een vanafprijs van 809 euro is de iPhone 12 mini 64 GB de goedkoopste van het stel. Meer opslag heb je met de 128 GB uitvoering voor 859 euro. De 256 GB gaat 979 euro kosten. Daarmee heeft de mini absoluut geen mini prijsje gekregen.

12 Pro

De 6.1-inch iPhone 12 Pro heb je voor 1.159 euro. In tegenstelling tot de andere modellen begint het hier met 128 GB. Kies je voor 256 GB dan moet je 1.279 euro betalen. Het topmodel is de iPhone 12 Pro 512 GB, deze kost 1.509 euro.

12 Pro Max

Het vierde en laatste model is het vlaggenschip van dit jaar. Dat is de 6.7-inch grote iPhone 12 Pro Max. Prijzen beginnen bij 1.259 euro voor 128 GB. De 12 Pro Max met 256 GB kost je 1.379 euro. Het topmodel is ook meteen de duurste iPhone 12. Met 512 GB kost je de iPhone 12 Pro Max een schrikbarende 1.609 euro.