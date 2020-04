Dit kost de duurste iPhone SE 2020

Wat als je voor de dikste versie gaat?





Ondanks de geruchten was het toch een kleine verrassing dat Apple gister een nieuwe iPhone SE onthulde. Ook een verrassing was het prijskaartje. Opeens was het Apple die een een vrij voordelige iPhone in het gamma had, wie had dat ooit gedacht.

De nieuwe iPhone SE begint bij 489 euro. Dat is de prijs als je geen iPhone hebt in te ruilen. Heb je via het Apple Trade In programma wel een iPhone aan te bieden, dan kun je een lekkere korting pakken op de nieuwe iPhone SE. Let wel, los verkopen levert in de meeste gevallen meer op. Dit is wel zonder gedoe, dat dan weer wel.

De iPhone SE 2020 is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en rood. De prijs begint bij 489 euro, maar kan alsnog behoorlijk oplopen. Want wat kost de nieuwste iPhone SE in de duurste configuratie?

Als je de iPhone SE 2020 met 256 GB neemt moet je 659 euro neertellen. Kies je voor het optionele AppleCare+ dan komt daar nog eens 99 euro bij. Dit is een verzekering van Apple. Je bent dan twee jaar gedekt tegen hardwarereparaties, inclusief maximaal twee schadevoorvallen als gevolg van een ongelukje. Ook krijg je direct deskundige ondersteuning per telefoon bij vragen.

Naast de aanschaf komt iedere iPhone SE met EarPods met Lightning-connector, een Lightning-naar-USB-kabel en een USB-lichtnetadapter (5W).

De iPhone SE 2020 is een goede aankoop als je naar het prijskaartje kijkt. Het ligt er wel net aan wat je prioriteiten zijn. Zo heb je inderdaad een snelle en frisse iPhone. Het ontwerp is echter al behoorlijk verouderd. Ook is de enkele camera op de achterkant niet meer van deze tijd. Toch heb je voor minder dan 500 euro een nieuwe iPhone in je handen. Of 659 euro als je in dit geval voor de duurste configuratie gaat.