Dit kost de duurste laptop van Bol.com - Apparata

Heb je diepe zakken? We zochten uit wat de duurste laptop van Bol.com mag kosten.

Laptops heb je in alle soorten en maten. Daar horen uiteraard bijbehorende prijskaartjes bij. Met goedkopere hardware mag je een voordelige prijs verwachten en andersom moet je diep in de buidel tasten voor een echte machine. Bij sommige merken kun je het zo gek maken als je wil, maar wat als je nu zoekt op de duurste laptop van Bol.com?

Een online shop zoals Bol kan natuurlijk een peperdure laptop aanbieden, via henzelf of via een partner. Maar als daar geen markt voor is, dan is het ook nutteloos om zoiets aan te bieden. Vandaar dat de duurste laptop van Bol.com niet eens zo krankzinnig veel kost. Relatief gezien dan. En als je denkt dat het een Apple laptop is, dan heb je het mis!

De duurste laptop van Bol.com kost 3.926 euro en betreft er eentje van MSI. De MSI Gaming GT75VR 7RF om precies te zijn. Dit is zoals het merk al doet vermoeden een echte gaming laptop met puike hardware. De draagbare computer is uitgerust met een zevende generatie Intel Core i7 i7-7820HK. Verder heb je een NVIDIA GeForce GTX 1080 grafische kaart. De opslag betreft 256 GB SSD en 1000 GB HDD. Het RAM geheugen bedraagt 32 GB. Een scherpe prijs? Dat valt wel mee. Als je goed online zoekt kun je de laptop elders voor een betere prijs scoren.