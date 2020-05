Dit kost de duurste nieuwe 13-inch MacBook Pro

De duurste nieuwe 13-inch MacBook Pro komt met een stevig prijskaartje.

Gisteren heeft Apple de nieuwe langverwachte 13-inch MacBook Pro gepresenteerd. Nou ja, gepresenteerd. De laptop werd opgenomen in de digitale winkel van het Amerikaanse bedrijf. Enige teleurstelling kon niet uitblijven onder de fans. Zo moet je diep in de buidel tasten om de nieuwste technologie mee te krijgen.

De instapper en het tussenmodel van deze 13-inch MacBook hebben nog een oude Intel Core i5‑processor van de 8e generatie. Alleen het duurste model heeft de nieuwe Intel Core i5 of i7‑processor van de 10e generatie. Nu we toch bezig zijn met het duurste model, laten we deze eens samenstellen.

De prijs voor die variant met de 10e generatie Intel processor begint bij 2.129 euro. Dan heb je een 2,0‑GHz quad‑core Intel Core i5‑processor van de 10e generatie met Turbo Boost tot 3,8 GHz. Een Intel Iris Plus Graphics, 16 GB 3733‑MHz LPDDR4X-geheugen en 512 GB SSD‑opslag. We kiezen voor de upgrade naar de 2,3‑GHz quad‑core Intel Core i7-processor van de 10e generatie met Turbo Boost tot 4,1 GHz

voor 250 euro. 32 GB 3733‑MHz LPDDR4X-geheugen brengt daar nog eens 500 euro bovenop voor je 13-inch MacBook. Kies je voor 4 TB SSD‑opslag dan rekent Apple daar 1.500 euro voor.

Het eindbedrag komt uit op een stevige 4.379 euro. En daarmee is de duurste nieuwe 13-inch MacBook Pro traditioneel gezien stevig aan de prijs.