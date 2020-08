Dit kost de duurste nieuwe 27-inch iMac

Wat als je alle opties aanvinkt en uitkomt op de duurste nieuwe 27-inch iMac?

Er is weer een nieuw Apple product, dit keer een opfrisbeurt voor de 27-inch iMac. We zijn in de online configurator gedoken om het duurste model samen te stellen. Want wat is er allemaal mogelijk. En ook niet onbelangrijk: hoeveel pegels gaat dit uiteindelijk kosten?

Voor de samenstelling van de duurste 27-inch iMac pakken we het duurste basismodel van 2.599 euro. Vervolgens gaan we los. Het 5k display rusten we uit met het optionele glas met nanotextuur. Kosten: een extra 625 euro. Daarna kiezen we voor de 3,6‑GHz 10‑core Intel Core i9-processor van de 10e generatie met een Turbo Boost tot 5,0 GHz. Extra kosten: 505 euro.

Vervolgens kiezen we voor 128 GB 2666‑MHz DDR4‑geheugen. Dat is enorm, maar ook enorm duur. Een meerprijs van 3.250 euro. De Radeon Pro 5700 XT met 16 GB GDDR6-geheugen kost nog eens 625 euro. 8 TB SSD‑opslag voegt 3.000 euro aan de prijs toe en 10‑Gigabit Ethernet is nog eens 125 euro. Als laatste kiezen we voor de combinatie Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 á 149 euro.

Het totaalplaatje komt daarmee uit op 10.878 euro. Voor die 10 mille heb je een beest van een computer, maar daar staat dan ook een beest van een prijs tegenover. Lukt dat voor het helft van het geld met een Windows configuratie?