Dit kost de duurste nieuwe iPad Pro

De iPad Pro-serie is met name gericht op zakelijk gebruik. Eigenlijk net als bij de MacBook Pro’s. Er worden allerlei technische hoogstandjes in de apparaten gepropt. Daar staat tegenover dat Apple een fikse prijs rekent voor zijn producten.

De iPad Pro is recent in het nieuw gestoken. Wat als je alle opties aanvinkt op de nieuwe iPad Pro in de online configurator van Apple? We namen de proef op de som.

In de basis heb je een iPad Pro 11-inch voor 899 euro al in huis. Voor deze configuratie pakken we de iPad Pro met een 12.9-inch display. De kleur maakt voor de prijs niet uit. De opslag wel. Er is keuze uit 128 GB, 256 GB, 512 GB of zelfs 1 TB.

Met 1 TB aangevinkt komen we op 1.669 euro. Dan is er nog de keuze of je de WiFi-versie wilt, of de versie met WiFi en Cellular. Kies je voor laatstgenoemde dan komt je nieuwe iPad Pro uit op een bedrag van maar liefst 1.839 euro. En daarmee is de nieuwe iPad Pro de duurste iPad ooit.