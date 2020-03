Dit kost de duurste nieuwe MacBook Air

Wat als je alle opties aanvinkt op de Apple's nieuwste MacBook?





Apple heeft deze maand een nieuwe MacBook gepresenteerd. De 2020 MacBook Air is hier! De grootste verandering die je gaat merken is het nieuwe toetsenbord. Apple heeft afscheid genomen van het vlindermechanisme. Het schaar-principe is terug en dat zullen veel klanten fijn gaan vinden.

Daarnaast is de MacBook Air technisch geavanceerder dan ooit. Je kunt het RAM geheugen uitbreiden naar 16 GB, je kunt maar liefst 2 TB aan opslag kiezen en zo zijn er nog een aantal dingen. Het is misschien zelfs zo dat je voor het eerst een MacBook Pro kunt laten gaan voor een nieuwe MacBook Air. Maar wat kost het meest geavanceerde dan? We zochten het voor je uit.

In de online configurator van Apple stelden we een MacBook Air samen. De vanafprijs van een Air ligt op 1.199 euro. Maar hoe wij hem samenstelden ga je daar dik overheen.

We kozen voor de 1,2‑GHz quad‑core Intel Core i7-processor van de 10e generatie met een Turbo Boost tot 3,8 GHz. Andere opties zijn 16 GB 3733‑MHz LPDDR4X-geheugen en 2 TB SSD‑opslag.

Een deftige laptop voor een deftige prijs. Zo komt de prijs uit op 2.579 euro. Dat is even slikken!