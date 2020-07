Dit kost de Lego NES met 2.600+ bouwstenen

Dit bouwwerk van Lego is een replica van de Nintendo Entertainment System (NES). Je kunt de console nu zelf in elkaar zetten, van Lego.

Hoe vet is het dat Lego en Nintendo een samenwerking zijn aangegaan. Eerder dit jaar zagen we al een combinatie van Super Mario en Lego. Nu komt de NES weer tot leven met dit bijzondere bouwpakket van Lego. Wat je ziet is een set dat bestaat uit maar liefst 2.646 bouwstenen.

Heb je het eenmaal in elkaar geknutseld, dan kijk je naar een NES console van Lego. Het pakket komt inclusief controller, een cartridge dat ook daadwerkelijk in de console past en een miniatuur televisie. Je waant je even weer in de jaren tachtig met deze Lego Nintendo samenwerking.

Omdat het om een interactieve bouwset gaat kun je boel echt tot leven laten komen. Via Bluetooth kun je Mario van Super Mario Lego bovenop de TV plaatsen. Je krijgt vervolgens klassieke NES-geluidjes te horen.

Vanaf augustus is de Nintendo Entertainment System (NES) van Lego verkrijgbaar. Het bouwpakket kost 229,99 euro. Volgens Lego zijn kinderen niet geschikt om aan deze set te werken vanwege de moeilijkheidsgraad. Men adviseert een leeftijd van minimaal 18 jaar. Enigszins ook begrijpelijk. Iemand van 18 of jonger weet waarschijnlijk niet eens wat een NES is.