Dit kost het als je een abonnement op Windows neemt

Windows, maar dan als een abonnement. Dat kan met Windows 365-abonnementen en de prijzen zijn nu door Microsoft bekendgemaakt.

Je staat er misschien niet bij stil omdat je nieuwe computer of laptop met Windows voorgeïnstalleerd komt, maar voor niets gaat de zon op. Als los product moet je flink in de buidel tasten om bijvoorbeeld Windows 10 te kopen. Microsoft heeft met Windows 365 een cloud oplossing bedacht en voor een dergelijk abonnement zijn nu ook de prijzen bekend.

Voor 18,20 euro per maand scoor je het goedkoopste abonnement. Je koopt dan een maandelijks abonnement met Windows Hybride Benefit dat automatisch wordt verlengd. De cloud oplossing geeft toegang tot een 1 vCPU processor, 2 GB RAM geheugen en 64 GB opslag. Toepasselijk op zeer eenvoudige taken zoals tekstverwerken of mails bijhouden, maar echt een serieus alternatief op een computer kun je dat niet noemen.

Het duurste abonnement kost 147,50 euro per maand. Je krijgt dan toegang tot een 8 vCPU, 32 GB RAM en 512 GB opslag. Kijk, dat lijkt er al meer op. Daar staat dan ook een forse abonnementsprijs tegenover.

Toegang op afstand via de cloud

Windows als abonnement is een oplossing gericht op de zakelijke markt. Je kunt dan vanaf huis inloggen op een computer die elders staat. Denk aan een computer op het werk of op school. Het is een veilige manier van op afstand werken met een volledige toegang tot de computer.