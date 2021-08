Dit kost het om het scherm van een Samsung Galaxy Z Fold 3 of Flip 3 te vervangen

Gaaf natuurlijk, die nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 3 en Flip 3 smartphones met hun bijzondere scherm. Maar ook nieuwe technologie, dus dure reparatiekosten?

De Samsung Galaxy Z Fold 3 of Flip 3 hebben gemeen dat ze een vouwbaar scherm hebben. In het geval van de Fold 3 gaat het open als een boek. Bij de Flip 3 is het een klaptelefoon zoals we die van vroeger kennen. Momenteel zijn we druk bezig het de review van de Flip 3, dus hou Apparata zeker in de gaten.

Samsung Galaxy Z Fold en Flip 3 scherm reparatie

Het is een feit dat dit soort toestellen wat gevoeliger zijn in vergelijking met reguliere smartphones. Zo zijn we waterbestendig tot op zekere hoogte, maar niet bestand tegen stof. Je wilt absoluut geen zand of stof tussen het vouwmechanisme krijgen. Dat gaat op gegeven moment schuren en is niet heel erg prettig, op z’n zachtst gezegd.

Maar wat zijn eigenlijk de reparatiekosten van dit soort smartphones? The Verge heeft uitgezocht wat het kost om een display te vervangen van de Samsung Galaxy Z Fold 3 of Flip 3. Hou je even vast, want goedkoop is het niet. Voor dat geld koop je een mid range smartphone. Om je maar een idee te geven.

En nu de keiharde prijzen. Het vervangen van een scherm van de Galaxy Z Fold 3 kost je omgerekend 409 euro. In het geval van de Z Flip 3 ben je iets minder geld kwijt, namelijk 315 euro. Alsnog een smak geld natuurlijk. Het gaat hier in beide gevallen om vervangingskosten buiten de garantie.