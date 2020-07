Dit kost Xiaomi’s spotgoedkope AirPods-kloon

Ze hebben een iets andere vorm, maar de Xiaomi oortjes lijken sterk geïnspireerd op de AirPods van Apple.

Ook Xiaomi gaat draadloze oortjes aanbieden die lijken op AirPods. De Chinese techgigant noemt ze Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Ze gaan vijf uur mee op een volle acculading. Als je ze tussentijds gaat opladen met de case gaan ze tot 20 uur mee. Je kunt drie laadbeurten uitvoeren met de case.

Xiaomi laat trots weten dat de oortjes beschikken over ruisonderdrukking. Ook spreekt het bedrijf over kristalheldere geluidskwaliteit voor telefoongesprekken en muziek. Net als de AirPods, komen de oortjes van Xiaomi met slimme in-ear technologie. Als je ze uit je oren haalt, pauzeert de muziek op je smartphone automatisch.

De AirPods-kloon van Xiaomi kent nog een aantal andere vernuftigheden. Door twee keer te tikken op de oortjes kun je muziek pauzeren of hervatten. Ook telefoontjes aannemen of je smartphone bediening door middel van stembediening is mogelijk door te tikken. Verder is het goed om te weten dat de Mi True Wireless Earphones 2 Basic SBC- en AAC-codecs ondersteunen.

De draadloze oortjes zijn compatibel met zowel iOS als Android. Ze gaan 39,99 euro kosten. De lokale verkooppunten binnen de Benelux worden aangekondigd zodra het product verkrijgbaar is.