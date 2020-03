Dit kosten de dikste Samsung QLED 8K tv’s

De nieuwste televisies van Samsung in huis halen. Wat kost dat?





Samsung behoort tot de topmerken als het gaat om kwalitatieve 4K tv’s. Een ander geliefd merk op dit gebied is LG. Ja, die Zuid-Koreanen kunnen er wel wat van als het aankomt op televisies maken.

Voor dit nieuwe jaar heeft Samsung uiteraard weer een grote line-up aan televisies om uit te kiezen. Nu heeft het techbedrijf de prijzen voor de Nederlandse markt bekendgemaakt. Zet je schrap, want al dit moois komt vaak met een pittig prijskaartje.

De goedkoopste nieuwe televisie is de T5300 in 32-inch formaat. Dit toestel kost je 349 euro. Het is by far de goedkoopste, want voor de wat serieuzere televisies moet je dieper in de buidel tasten. De QLED 8K line-up voor dit jaar bestaat uit de Q800T, Q900T en Q950TS. Het begint bij 55-inch tot en met maar liefst 85-inch.

Prijzen voor het topmodel, de 8K QLED Q950TS, beginnen bij 5.999 euro. Dit model als 85-inch kost je maar liefst 11.999 euro. Alle televisies zijn vanaf de komende weken verkrijgbaar.